Более шести тонн малины и клубники из Киргизии ввезли в Тюменскую область
| Фото: ursn72.ru
Партию из более шести тонн малины и клубники привез в Тюменскую область предприниматель из Киргизии. Свежие ягоды прошли фитосанитарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Продукцию досмотрели, по результатам обследования выдали акт карантинного контроля, подтверждающий фитосанитарную безопасность ягод.
В ведомстве напомнили, что предприниматель, который ввозит продукцию на территорию региона, обязан в течение одного рабочего дня уведомить о поставке надзорный орган.