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Более шести тонн малины и клубники из Киргизии ввезли в Тюменскую область

Экономика, 14:26 08 сентября 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Партию из более шести тонн малины и клубники привез в Тюменскую область предприниматель из Киргизии. Свежие ягоды прошли фитосанитарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Продукцию досмотрели, по результатам обследования выдали акт карантинного контроля, подтверждающий фитосанитарную безопасность ягод.

В ведомстве напомнили, что предприниматель, который ввозит продукцию на территорию региона, обязан в течение одного рабочего дня уведомить о поставке надзорный орган.

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# импорт , Киргизия , Россельхознадзор , ягоды

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