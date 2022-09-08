Более шести тонн малины и клубники из Киргизии ввезли в Тюменскую область

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Партию из более шести тонн малины и клубники привез в Тюменскую область предприниматель из Киргизии. Свежие ягоды прошли фитосанитарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Продукцию досмотрели, по результатам обследования выдали акт карантинного контроля, подтверждающий фитосанитарную безопасность ягод.

В ведомстве напомнили, что предприниматель, который ввозит продукцию на территорию региона, обязан в течение одного рабочего дня уведомить о поставке надзорный орган.