"Роснефть" направляет "зеленые" инвестиции на сохранение чистого воздуха

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании "Роснефть". В 2021 году Компания направила около 55 млрд рублей "зеленых" инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития. При этом с 2018 года сумма "зеленых" инвестиций составила более 200 млрд рублей.

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема "Воздух, которым мы дышим", что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Приоритетное внимание в своей деятельности "Роснефть" уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Например, на производственных объектах "РН-Уватнефтегаза" в 2021 году проведены исследования с применением беспилотных авиационных систем на территории около 460 тыс. кв. м. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%, что подтверждают результаты экомониторинга. В частности, на производственных объектах "РН-Уватнефтегаза" количество отборов проб компонентов за последние три года выросло на 22 %.

Сократить выбросы удалось за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Следуя принципам открытости экологической информации дочерние общества "Роснефти" ведут практику установки городских экомониторов – специальных светодиодных экранов, круглосуточно транслирующих данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. В свою очередь при поддержке "РН-Уватнефтегаза" в этом году вышла в свет книга "Особо охраняемые природные территории Тюменской области". В ней впервые собраны научные данные о 102 территориях, составляющих экологическую основу региона.

"Роснефть" традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия.

1,8 млн саженцев сосны на площади около 464 га было высажено в Тюменской области по заказу "РН-Уватнефтегаза". Эта работа продолжается и в нынешнем году.

ООО "РН-Уватнефтегаз". Реклама.