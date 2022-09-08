Кондитерскую фабрику как туристический объект хотят открыть в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Идею по открытию кондитерской фабрики премиального сегмента с использованием имени известного ученого Дмитрия Менделеева представил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин на презентации инвестиционного потенциала муниципалитета губернатору Тюменской области Александру Моору 7 сентября.

"Тюменская область — обладатель уникального бренда Менделеев. Его не надо раскручивать, его знает весь мир. Мы вместе со студентами Тобольского многопрофильного техникума разработали бизнес-кейс. Хотим сделать кондитерскую фабрику туристическим объектом: упаковочный цех можно оборудовать за стеклом. Коробки для конфет могут быть в виде чемоданов из картона или фанеры, ведь известно, что одним из увлечений Менделеева было изготовление чемоданов", — рассказал Леонид Митрюшкин.

С этой идеей обращались ко многим производителям сладостей. По словам Леонида Митрюшкина, инициатива всем нравится, но инвестора пока нет.

Также глава Тобольского района рассказал об инвестпроектах, которые уже реализуются.

По его словам, во время акселерации в Тобольском районе "прокачали" пять проектов. Два проекта уже реализованы. Один – по созданию агротуристического комплекса "Золотая подкова" в дер. Русские медянки. Проект получил финансовую поддержку за счет средств микрозайма — 1 млн 600 тыс. рублей. Также был построен магазин смешанных товаров в дер. Медведчикова. Проект по строительству магазина-пекарни находится в реализации. Возводится убойный цех по забою и переработке отходов забоя крупного рогатого скота и других животных. Объект станет одним из локомотивов развития всего Тобольского района, считает Леонид Митрюшкин. По его словам, есть проблема со сбытом мясной продукции, с забоем. Если эту проблему решить, то в подворьях будут содержать больше скота, уверен глава района.

За каждым проектом стоят люди со своими историями, сказал Леонид Митрюшкин и привел в пример индивидуального предпринимателя Павла Козлова. Многодетный молодой отец решил разводить коз и варить сыры. "В течение года поголовье увеличил с 60 голов до 350. Варит отличные сыры. По своему качеству продукция - и по упаковке, и по вкусу – нисколько не уступает аналогам из зарубежных стран. На сегодняшний день он активно развивается. Начал варить сгущенку из козьего молока, попробовал делать варенье. У нас есть мечта – запустить цех по производству мороженого. Я думаю, у нас все с ним получится. Мы с ним, как и со всеми нашими инвесторами, в постоянном контакте. Наша основная задача – взять инвестора за руку на уровне муниципалитета и пройти с ним по всем ступеням, кабинетам и добиться результата", – поделился Леонид Митрюшкин.

Напомним, в декабре 2020 года в регионе был инициирован процесс разработки инвестиционных профилей в 15 муниципальных образованиях на период до 2024 года. Инвестиционный профиль направлен на активное развитие территории, улучшение ее привлекательности и для инвесторов, и для населения. Во время защиты, которая прошла 7 сентября в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, главы муниципальных образований презентовали 85 проектов с созданием более 600 рабочих мест с объемом инвестиций 2,4 млрд рублей.

Инна Пахомова