Основательница комплекса "Сны леса" возглавила комитет по предпринимательству в сфере туризма при ТПП Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комитет по предпринимательству в сфере туризма при Торгово-промышленной палате Тюменской области презентовали в конференц-зале аквапарка "ЛетоЛето" в областной столице 8 сентября. Руководителем представители бизнеса единогласно выбрали основательницу туристического комплекса "Сны леса" Евгению Колосову.

Идея создания комитета исходила от предпринимателей. Был запрос на объединение и решение ряда задач вместе. По мнению директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, консолидация усилий представителей разных видов бизнеса, которые объединились в сообщество в сфере туризма, способна заякорить за Тюменской областью статус места, куда нужно приехать хотя бы раз в жизни.

В своем выступлении она отметила, что Тюменская область входит в ТОП регионов по развитию туристической сферы. Сегодня в регионе туризм сформировался как экономически эффективное, самостоятельное отраслевое направление. Виды бизнеса в нем не ограничены, при формировании продукта нужно объединять всех участников рынка, считает Мария Трофимова.

"С объединением предпринимательского сообщества в профессиональный институт — комитет при Торгово-промышленной палате — возможно расширить виды деятельности. Когда мы говорим о туризме в нашем регионе, сложно выделить то, чего у нас нет. У нас на самом деле есть все: и культурно-познавательный, и гастрономический, и промышленный компоненты. Еще не до конца понимаем потенциал своих природных ресурсов. Когда Ольга Леонидовна ворвалась со своим проектом "Капитаны бизнеса" в муниципальные образования, мы поняли, что там поле непаханое, где можно взрастить качественные новые локации и объекты. Мы готовы быть в коммуникации", — подчеркнула Мария Трофимова.

Представителям сферы гостеприимства и главам районов Мария Трофимова рассказала о трендах в туризме. Она отметила, что пандемия сформировала запрос на экотуризм и загородный отдых. По ее словам, сегодня наблюдается нехватка загородных локаций, несмотря на 52 базы отдыха вокруг Тюмени. "Люди туда не едут, а те локации, которые интересны им, в летний сезон загружены под 120 процентов. Поэтому должны появляться новые концептуальные истории. Также пандемия сформировала запрос на короткие поездки, автомобильный туризм. Это рынок, с которым нужно работать. У людей возникает потребность в быстрой перезагрузке - это туры выходного дня. Должно быть понимание, что человек готов провести день в одной локации, поэтому нужна связанность всех компонентов — транспортная инфраструктура, отели, объект показа, заведения, туроператоры", — рассказала Мария Трофимова.

Заместитель губернатора Тюменской области, президент Торгово-промышленной палаты региона Ольга Езикеева заверила, муниципалитетам региона есть, что предложить туристам. "Я в туристическую область пришла случайно, два года назад мы начали развивать сельское предпринимательство. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что буквально в каждом муниципальном образовании выходит тема туризма. Было найдено термальное море под Тюменской областью и понеслось. Мы добились того, что все признают нас термальной столицей России", — рассказала она.

Напомним, 7 сентября в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоялась презентация инвестиционного потенциала муниципалитетов. Главы районов рассказывали о проектах и идеях, немалая часть из них касалась туризма.

Инна Пахомова