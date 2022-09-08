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В Тюмени стартовал прием заявок на детскую премию "Золотой Нафаня"

Общество, 15:27 08 сентября 2022

vk.com/rebyachka | Фото: vk.com/rebyachka

Стартовал прием заявок на участие в ежегодной Тюменской областной детской премии "Золотой Нафаня" за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 17 лет, отдыхающие в детском центре "Ребячья республика", сообщает учреждение.

Победители получат статуэтки "Золотой Нафаня", специальные дипломы и памятные подарки.

Для участия необходимо заполнить анкету до 11 сентября. Все вопросы можно уточнить по теелфону: +79829798881.

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# дети , конкурсы , Ребячья республика

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