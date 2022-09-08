В Тюмени обсуждают, как повысить уровень цифровой зрелости в строительстве, транспортной сфере и здравоохранении

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Стратегическая сессия "Цифровая прокачка" по трем отраслям - строительство, транспорт и здравоохранение - стартовала в Тюменском индустриальном университете 8 сентября.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, в течение двух дней собравшиеся обсудят, как повысить уровень цифровой зрелости, нарастить компетенции участников цифровой трансформации. А также по максимуму задействовать возможности искусственного интеллекта для обработки огромного количества данных.

"Это три базовые для потребителя отрасли, где нам крайне важно получить нужные эффекты, где цифровизация должна улучшить всю систему взаимоотношений и взаимосвязи и повысить их экономический потенциал", - пояснил Вахрин.

К примеру, добавил он, в здравоохранении врач, так или иначе вносящий в эту систему данные, должен получать обратную связь и выгоду от этих данных в своей работе: ему должно быть удобно и комфортно. И так же удобно и комфортно должно быть пациенту во взаимодействии с врачом.

Замгубернатора подчеркнул, что на всех уровнях должно быть понятно, как управлять процессом: и директору департамента здравоохранения, и курирующему заместителю губернатора. Для этого нужны соответствующие дашборды – интерактивные информационные панели, которые наглядно представят, визуализируют, объяснят и проанализируют данные – для принятия необходимых управленческих решений.

Есть над чем работать в этом направлении в сфере здравоохранения, потому что именно там огромное количество данных: снимков, исследований, анализов, анамнезов и другой информации. Это касается и всех остальных сфер.

"Тюменская область входит в десятку лидеров цифровой трансформации в стране. Но, несмотря на то, что в каждой сфере у нас внедрены прогрессивные системы, мы хотим доработать их до совершенства, чтобы решить все поставленные задачи", - заявил Вячеслав Вахрин.

Подобные стратегические сессии, дополнил он, позволяют осмыслить все процессы и убедиться в правильности выбранного направления, помогают выбрать лучшее и начать это внедрять.

Добавим, участниками прокачки стали команды цифровой трансформации: руководители органов исполнительной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, представители регионального бизнеса, научного и экспертного сообществ.

Инна Кондрашкина