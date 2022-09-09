Выставка лучших портретов рабочих "Тюменьремдормаш" открылась на заводе

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Стенд со снимками сотрудников, которые сделали тюменские фотографы в рамках конкурса "Памяти Александра Ефремова – 2022" в номинации "Человек труда", появился на проходной завода "Тюменьремдормаш". Фотографии рабочих "Тюменьремдормаша" уже побывали на выставке по итогам конкурса в Тобольске.

Лучшие портреты вручили их героям, сообщают в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

В этом году на конкурс поступило 423 заявки в шести номинациях от авторов со всей страны – от Калининграда до Сахалина, а также из ЛНР, Индии и Беларуси.

На заводе, которому в следующем году исполнился 40 лет с момента основания, работает более 400 специалистов. На 15 тыс. кв. м. расположились семь основных цехов, оснащенных транспортными развязками, есть собственный железнодорожный тупик. Предприятие выпускает и устанавливает барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки, опоры освещения, гофротрубы и другую продукцию.