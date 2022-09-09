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Соцопрос ИНСОМАР показал желание жителей Запорожской и Херсонской областей войти в состав России

Общество, 14:29 09 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской область планируют проголосовать на референдуме за вхождение в составе России. Стремление войти в состав России выразили 71% жителей Запорожья и 63% жителей Херсонской области.

Такие данные приводит институт социального маркетинга по результатам социологического исследования, проведенного 6 сентября.

Это подтверждают результаты исследования Крымского республиканского института политических и социологических исследований, которые показали желание 86% жителей Запорожской и 76% Херсонской областей войти в состав России. Высказать свою позицию на референдуме готовы 83% и 71% соответственно.

88% запорожцев и 84% жителей Херсонской области хотят получить российское гражданство. Результаты фокус-групп показали, что люди испытывают чувство гордости при получении российских паспортов, так как они являются не только документом, но и символом принадлежности к сильному государству.

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# исследование , референдум , Россия

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