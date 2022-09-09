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На Велижанском тракте в Тюмени рекультивируют свалку

Общество, 17:41 09 сентября 2022

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

На 9 км Велижанского тракта в Тюмени рабочие приступили к рекультивации свалки. На выполнение работ по объекту правительство Тюменской области и Минприроды России заключили финансовое соглашение, сообщает областной департамент недропользования и экологии.

В результате будет рекультивирована свалка площадью 35,98 га с объемом накопленных отходов 1,5 млн куб. м. Завершатся работы в декабре 2023 года.

Финансовые средства выделены из федерального бюджета, предельный размер софинансирования для Тюменской области составляет 32% от общей стоимости.

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# рекультивация , свалка

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