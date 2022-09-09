В Тюменской области досрочно проголосовали 3 тыс. 346 избирателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 346 избирателей досрочно проголосовали в Тюменской области по данным на 9 сентября. Это чуть более 5% от общего числа избирателей.

Кроме того, на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по второму одномандатному избирательному (Надымскому) округу свои голоса отдали 3 тыс. 909 избирателей.

Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Досрочное голосование проводится в помещениях участковых избирательных комиссий с 31 августа по 10 сентября. Каждый избиратель, который 11 сентября не сможет быть на своем участке по месту жительства, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию, написать заявление и проголосовать", - пояснил Игорь Халин.

Он напомнил, что Единый день голосования состоится 11 сентября. Общее число избирателей в Тюменской области составляет 185 тыс. 152. В регионе полностью будут сформированы думы Ишимского и Вагайского районов, Казанского сельского поселения. Там распределят по 15 депутатских мандатов. Состоятся выборы и в Мальсковском сельском поселении Тюменского района, где выберут 10 депутов.

В Уватском районе пройдут довыборы по избирательному округу №7. В Ишиме выберут депутатов по одномандатным избирательным округам №11 и №16, в Тобольске - по округам №12 и №23. Также будут сформированы 34 думы на уровне сельских поселений в 14 муниципальных районах, сообщает информационный центр регионального правительства.

Также состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу (Надымскому). Проголосовать смогут 16 тыс. 343 жителей Надыма, Надымского района и Нового Уренгоя.

"Выборы конкурентные, всего зарегистрировано 245 кандидатов, по Надымскому округу конкурируют пять парламентских политических партий. Идет достаточно спокойная корректная политическая борьба", - добавил Халин.

Любовь Голышева