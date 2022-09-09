Жителям Тюменской области советуют прививаться одновременно от COVID-19 и гриппа

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

1 млн 472 тыс. 755 комплектов вакцины для взрослых и 3 тыс. 870 для детей поступило в Тюменскую область за время борьбы с коронавирусов.

"Мы продолжаем вакцинальную кампанию против новой коронавирусной инфекции. Почти полтора миллиона доз вакцины прибыло за весь период в Тюменскую область. 80 процентов взрослого населения привито за все время кампании. Есть люди, прививавшиеся неоднократно, ревакционированные", – поделилась директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Прививаться надо обязательно, сказала Наталья Логинова. Чтобы иметь хорошую иммунную защиту, необходимо вакцинироваться и от коронавирусной инфекции, и от гриппа.

По мнению Натальи Логиновой, тюменцы прививаются охотно. Около 2,5 тыс. взрослых ежедневно приходят за вакциной от коронавируса. Сейчас тюменцам могут одновременно поставить вакцину от COVID-19 в одну руку и от гриппа – в другую.

Сегодня заболеваемость коронавирусной инфекцией идет в рост. В подавляющем большинстве случаев пациенты проходят лечение амбулаторно по месту жительства, но для тех, чье состояние потребует госпитализации, подготовлены места.

"На протяжении чуть более десяти дней фиксируем около тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это люди, которые ранее были госпитализированы, болели, были вакцинированы, но все сроки прошли. Мы вынуждены разворачивать дополнительные мощности в наших моностационарах. 160 койко-мест подготовлены для пациентов, подлежащих для госпитализации. Сюда попадают и дети, и взрослые. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. Есть и реанимационные больные. В течение последнего времени есть один умерший", – поделилась директор регионального департамента здравоохранения.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, на сегодня в регионе зарегистрировано 1 млн 320 тыс. 96 случаев вакцинации. 1 млн 142 тыс. 786 человек получили полный курс. 342 тыс. 750 человек ревакцинировались. 3 тыс. 614 детей от 12 до 17 лет привито первым этапом, 2 тыс. 860 — полным.

Также продолжается вакцинация против гриппа. Сейчас привито 96 тыс. 166 человек, из них 69 тыс. 293 взрослых и 26 тыс. 873 детей.

Для вакцинации коллективов на сайте открыт прием заявок от работодателей.

Инна Пахомова