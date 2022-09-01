Потерявшаяся в лесу в Тюменской области пенсионерка найдена

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заблудившуюся в лесу в районе с. Черепаново Нижнетавдинского района женщину 1945 года рождения нашли утром 10 сентября. Она жива.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

"Поисковые мероприятия, в которых принимали участие более 200 сотрудников полиции, МЧС, волонтеры и местные жители, продолжались непрерывно на протяжении двух суток. Пенсионерку нашли около 9 часов примерно в 15 километрах от места, где она с супругом собирала грибы первоначально", – поделился он.

Пожилая женщина передана медицинским работникам.

Напомним, пенсионерка пропала днем 8 сентября. Обращение в полицию поступило от ее мужа.

Инна Пахомова