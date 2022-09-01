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Тюменцев приглашают на бесплатную премьеру документального фильма "Мы просто шутим"

Общество, 20:27 10 сентября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатно посетить премьеру документального фильма "Мы просто шутим" могут жители Тюмени 14 сентября.

В киноленте собраны истории реальных людей, которые лично сталкивались с травлей в школе, рассказал режиссер Максим Федоров. Автор проекта надеется, что тюменцы обратят внимание на данную проблему.

Экспертными комментариями в фильме делятся руководитель проекта "Папы против травли", общественный деятель Максим Шереметьев, практикующий психолог, старший преподаватель ТюмГУ Ирина Русяева и директор средней школы №94 Светлана Колчанова. В фильме они рассказывают, как бороться с буллингом, какие существуют методы профилактики этого явления.

Посмотреть фильм "Мы просто шутим" жители и гости города смогут в 19 часов в кинотеатре "Синема Парк", сообщает Moi-portal.ru. Необходимо пройти регистрацию - количество мест ограничено.

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