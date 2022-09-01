Появиться на свет двойне помогли ишимские фельдшеры в Армизонском районе

| Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

Появиться на свет двойне помогли ишимские фельдшеры в Армизонском районе, где сотрудники ишимской скорой помощи находились в командировке. Прибыв по адресу, медики обнаружили, что роды уже идут, причем стремительные, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

"Мы были уверены, что довезем пациентку до больницы, где она и должна была рожать, но судьба распорядилась иначе. Все происходило очень быстро, мы едва успели развернуть акушерскую укладку, как на моих руках оказалась новорожденная", - рассказывает фельдшер скорой помощи Ольга Саранчина.

Пока медики проводили обработку малышки и ждали появления детского места, на свет неожиданно появился и второй младенец. Это стало большим сюрпризом как для фельдшеров, так и для мамы. 31-летняя женщина на учете не состояла, и о том, что станет мамой двойни, даже не догадывалась. К счастью, все прошло хорошо, обе малышки родились здоровыми и крепкими, по три кг каждая.

В то время, когда бригада работала с новорожденными и роженицей, навстречу им направили врача-педиатра и вызвали бригаду Центра медицины катастроф. Мама с детьми доставлены в Перинатальный центр областной больницы №4 в г.Ишим.

Отметим, что в в 2022 году здесь зарегистрирована уже четвертая двойня.