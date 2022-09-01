От растрескивания коры деревья защитит осенняя побелка, считают тюменские дачники

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

От растрескивания коры деревья защитит осенняя побелка , считают тюменские дачники. Более того, у такого способа сохранения насаждений есть свои преимущества.

"Осенняя побелка защищает деревья от солнца в февральские и мартовские дни, предотвращает растрескивание коры от перепадов температур, снижает количество жизнеспособных зимующих вредителей", - пояснила опытный садовод Лидия Терентьева.

По ее словам, белить стволы нужно в сухую погоду в октябре-ноябре. Обрабатывают весь штамб полностью и скелетные ветви у основания на треть длины. Лидия Терентьева проводит побелку деревьев разными составами: разведенной известью, водно-эмульсионной и водно-дисперсионной краской. Главное, что бы состав позволял позволять стволу дышать и хорошо держался даже в дождливую погоду. Для этого многие вносят в смесь глину, молоко, хозяйственное или зеленое мыло, иногда клеи ПВА или казеиновый.

Побелка должна успеть высохнуть до дождей. Дачники советуют работу проводить тщательно – без пропусков, сообщает tmn.aif.ru.