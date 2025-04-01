Федеральную трассу Тюмень - Омск патрулируют каждые три часа

| Фото: ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Федеральная трасса Тюмень - Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка. Уралуправтодор патрулирует участок каждые три часа для оперативного реагирования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2025 году мероприятия по предупреждению затопления участка трассы началась заблаговременно. Были заготовлены пленка, мешки, веревки, а также две тысячи тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы.

Для обеспечения безопасности движения в зоне проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 30 км в час в населенном пункте и до 50 км в час вне его.

Кроме этого, в Абатском районе готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан.