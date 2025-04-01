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Федеральную трассу Тюмень - Омск патрулируют каждые три часа

Общество, 14:48 16 апреля 2025

ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Федеральная трасса Тюмень - Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка. Уралуправтодор патрулирует участок каждые три часа для оперативного реагирования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2025 году мероприятия по предупреждению затопления участка трассы началась заблаговременно. Были заготовлены пленка, мешки, веревки, а также две тысячи тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы.

Для обеспечения безопасности движения в зоне проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 30 км в час в населенном пункте и до 50 км в час вне его.

Кроме этого, в Абатском районе готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан.

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# паводок , трасса Тюмень-Омск , Уралуправтодор

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