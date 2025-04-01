Для тюменского марафона "Врата Сибири" разработали фирменный стиль

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фирменный стиль разработали для тюменского марафона "Врата Сибири", который пройдет 27 и 28 сентября. Авторов логотипа вдохновила эпоха 80-х годов.

Как рассказал руководитель маректингового агентства "Plan A marketing" Андрей Коньков, при разработке фирменного стиля, логотипа марафона хотели создать символ спортивных событий в Тюмени.

"Главный графический смысл — один из символов города мост Влюбленных. Стилизованная арка и элементы ретромарафона. Они подчеркнут одну из главных достопримечательностей города в ретростиле. Это и отличная отсылка к главному символу Олимпиады-80. Тюменский марафон, который впервые организовали в 1988 году, — это продолжение массового спорта в областной столице, которое началось после Олимпийских игр", — поделился Андрей Коньков.

В качестве основного позиционирования используются врата Сибири. Коммуникационный посыл фирменного стиля — "Посмотри Тюмень бегом".

При создании набора графических элементов разработчики взяли основу из айдентики города, цветовые решения из брендбука Тюмени. Изобразили беговую дорожку и силуэт соболя.

Напомним, после перерыва в 13 лет в областной столице в 2025 году занялись возрождением тюменского марафона. По словам организаторов, это будет не только спортивное событие, а целый фестиваль, над которым работает большая команда. 15 апреля дан официальный старт продаже слотов. Спортсменам предложат пробежать от 42 м до 42 км. Призовой фонд составит больше миллиона рублей.

В программе тюменского марафона — развлекательная программа с гастрономическим фестивалем и кинозалом, забег с мэром, "Забег героев", работа большого спортивного ЭКСПО, в котором представят клубы по разным направлениям, и многое другое.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова