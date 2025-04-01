  • 16 апреля 202516.04.2025среда
  • USD82,3003
    EUR93,6844
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

100 предпринимателей УФО и Башкирии стали лауреатами премии Сбера "Любимый малый бизнес"

Общество, 14:59 16 апреля 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан подвели итоги регионального этапа премии Сбера "Любимый малый бизнес". В числе победителей — 100 предпринимателей, которые успешно ведут собственное дело в производстве, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, торговле, спорте, образовании, туризме, ресторанном бизнесе и по другим направлениям.

Семь победителей представят УФО на федеральном этапе "Любимого малого бизнеса" в Москве и получат по 1 млн рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Сегодня мы чествуем тех, кто делает нашу экономику живой и динамичной. Ваши идеи, энергия и упорство меняют регионы к лучшему. Надеемся, что наша премия — это не просто награда, а стимул для дальнейшего роста. Сбер всегда рядом: в 2024 году мы выдали малому бизнесу в УФО и Башкирии кредитов на 118,5 миллиардов рублей и открыли 73 000 новых счетов. Да, рынок меняется, но это повод искать новые возможности — и мы готовы в этом помогать. Малый бизнес активно внедряет современные платёжные сервисы и инструменты для эффективного управления финансами, чтобы экономить время, ресурсы и получать новые перспективы развития".

Предприниматели отмечают, что победа в премии Сбера помогает укрепить бренд, найти новых клиентов и партнёров, получить профессиональную оценку.

"Для нас участие в премии “Любимый малый бизнес” — это мощный источник вдохновения, который придаёт сил двигаться дальше, масштабировать бизнес и продолжать работу для клиентов и региона. А победа в таких мероприятиях — не только признание наших усилий, но и возможность заявить о себе на всю страну", — отметила Наталья Ларионова, основатель ООО "Парк Сказов".

Всего из более чем 30 тысяч заявок, поступивших со всей России, в финал регионального этапа премии прошли 1 тыс. 100 бизнесменов. Победителей определяли на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки экспертов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# малый бизнес , ПАО Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 16.04.2025В сельских поселениях Тюменского района отремонтируют памятники к 9 Мая
15:21 16.04.2025В Тюмени обсудили вопросы борьбы с сахарным диабетом
15:10 16.04.2025Для тюменского марафона "Врата Сибири" разработали фирменный стиль
14:59 16.04.2025100 предпринимателей УФО и Башкирии стали лауреатами премии Сбера "Любимый малый бизнес"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора