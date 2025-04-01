100 предпринимателей УФО и Башкирии стали лауреатами премии Сбера "Любимый малый бизнес"

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан подвели итоги регионального этапа премии Сбера "Любимый малый бизнес". В числе победителей — 100 предпринимателей, которые успешно ведут собственное дело в производстве, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, торговле, спорте, образовании, туризме, ресторанном бизнесе и по другим направлениям.

Семь победителей представят УФО на федеральном этапе "Любимого малого бизнеса" в Москве и получат по 1 млн рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Сегодня мы чествуем тех, кто делает нашу экономику живой и динамичной. Ваши идеи, энергия и упорство меняют регионы к лучшему. Надеемся, что наша премия — это не просто награда, а стимул для дальнейшего роста. Сбер всегда рядом: в 2024 году мы выдали малому бизнесу в УФО и Башкирии кредитов на 118,5 миллиардов рублей и открыли 73 000 новых счетов. Да, рынок меняется, но это повод искать новые возможности — и мы готовы в этом помогать. Малый бизнес активно внедряет современные платёжные сервисы и инструменты для эффективного управления финансами, чтобы экономить время, ресурсы и получать новые перспективы развития".

Предприниматели отмечают, что победа в премии Сбера помогает укрепить бренд, найти новых клиентов и партнёров, получить профессиональную оценку.

"Для нас участие в премии “Любимый малый бизнес” — это мощный источник вдохновения, который придаёт сил двигаться дальше, масштабировать бизнес и продолжать работу для клиентов и региона. А победа в таких мероприятиях — не только признание наших усилий, но и возможность заявить о себе на всю страну", — отметила Наталья Ларионова, основатель ООО "Парк Сказов".

Всего из более чем 30 тысяч заявок, поступивших со всей России, в финал регионального этапа премии прошли 1 тыс. 100 бизнесменов. Победителей определяли на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки экспертов.