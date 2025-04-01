  • 16 апреля 202516.04.2025среда
  • USD82,3003
    EUR93,6844
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

В Тюмени обсудили вопросы борьбы с сахарным диабетом

Общество, 15:21 16 апреля 2025

44 % составили темпы прироста больных сахарным диабетом в Тюменской области в 2024 году. По данным на начало 2025 года, в Федеральном регистре больных сахарным диабетом второго типа в Тюменской области значится более 70 тысяч жителей региона.

И это, по словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, определяет актуальность расширенного рабочего совещания "Борьба с сахарным диабетом в Тюменской области", которое прошло в областной думе с участием представителей Государственной Думы РФ.

В Тюменской области разработана и действует программа "Сахарный диабет", целью которой является радикальное увеличение продолжительности и улучшения качества жизни путем обеспечения специализированной медицинской помощью лиц, больных сахарным диабетом, проведение профилактики поздних осложнений болезни с привлечением достаточных материально-технических ресурсов.

О ходе реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" детально доложила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Проект "Борьба с сахарным диабетом" стартовал в стране с 2023 года. И Тюменская область, по словам кандидата медицинских наук, руководителя отдела по вопросам исследований и разработок ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Ирины Кононенко, как никакой другой регион, сделала очень много за прошедшие два года.

"Тот скачок, который произошел в реорганизации соответствующих служб в Тюменской области он, конечно, колоссален, - подчеркнула она. - Начиная с 2025 года федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Проект "Борьба с сахарным диабетом" рассчитан до 2030 года. Уже сейчас в региональной программе Тюменской области я увидела, как регион собирается достигать этих показателей, определенных программой. Глобальной целью всех наших программ является продолжительность жизни, в том числе и пациентов с сахарным диабетом. В каждом регионе должна быть утверждена программа борьбы с сахарным диабетом. Тюменская область уже направила нам эту программу. Она не требует доработки и будет согласована в ближайшее время".

На рабочем совещании в Тюмени обсудили также вопросы обеспечения пациентов с сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами, проблемы контроля гликемии, профилактики и диагностики сахарного диабета, предупреждения и лечения осложнений.

Подводя итоги, доктор медицинских наук, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил, что его главной целью было дать оценку эффективности тех мер и решений, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, и тех мер, которые планируется принять в будущем. Он отдельно остановился на реализации проекта в Тюменской области.

"Очень важно отметить, что в Тюменской области просто фантастическое здравоохранение, удивительные специалисты, - подчеркнул он. - И результаты, которых вы добились, - это очень хорошие результаты в рамках всей страны и показательны для многих других субъектов РФ".










Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , облдума , сахарный диабет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 16.04.2025В сельских поселениях Тюменского района отремонтируют памятники к 9 Мая
15:21 16.04.2025В Тюмени обсудили вопросы борьбы с сахарным диабетом
15:10 16.04.2025Для тюменского марафона "Врата Сибири" разработали фирменный стиль
14:59 16.04.2025100 предпринимателей УФО и Башкирии стали лауреатами премии Сбера "Любимый малый бизнес"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора