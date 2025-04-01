В Тюмени обсудили вопросы борьбы с сахарным диабетом

44 % составили темпы прироста больных сахарным диабетом в Тюменской области в 2024 году. По данным на начало 2025 года, в Федеральном регистре больных сахарным диабетом второго типа в Тюменской области значится более 70 тысяч жителей региона.

И это, по словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, определяет актуальность расширенного рабочего совещания "Борьба с сахарным диабетом в Тюменской области", которое прошло в областной думе с участием представителей Государственной Думы РФ.

В Тюменской области разработана и действует программа "Сахарный диабет", целью которой является радикальное увеличение продолжительности и улучшения качества жизни путем обеспечения специализированной медицинской помощью лиц, больных сахарным диабетом, проведение профилактики поздних осложнений болезни с привлечением достаточных материально-технических ресурсов.

О ходе реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" детально доложила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Проект "Борьба с сахарным диабетом" стартовал в стране с 2023 года. И Тюменская область, по словам кандидата медицинских наук, руководителя отдела по вопросам исследований и разработок ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Ирины Кононенко, как никакой другой регион, сделала очень много за прошедшие два года.

"Тот скачок, который произошел в реорганизации соответствующих служб в Тюменской области он, конечно, колоссален, - подчеркнула она. - Начиная с 2025 года федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Проект "Борьба с сахарным диабетом" рассчитан до 2030 года. Уже сейчас в региональной программе Тюменской области я увидела, как регион собирается достигать этих показателей, определенных программой. Глобальной целью всех наших программ является продолжительность жизни, в том числе и пациентов с сахарным диабетом. В каждом регионе должна быть утверждена программа борьбы с сахарным диабетом. Тюменская область уже направила нам эту программу. Она не требует доработки и будет согласована в ближайшее время".

На рабочем совещании в Тюмени обсудили также вопросы обеспечения пациентов с сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами, проблемы контроля гликемии, профилактики и диагностики сахарного диабета, предупреждения и лечения осложнений.

Подводя итоги, доктор медицинских наук, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил, что его главной целью было дать оценку эффективности тех мер и решений, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, и тех мер, которые планируется принять в будущем. Он отдельно остановился на реализации проекта в Тюменской области.

"Очень важно отметить, что в Тюменской области просто фантастическое здравоохранение, удивительные специалисты, - подчеркнул он. - И результаты, которых вы добились, - это очень хорошие результаты в рамках всей страны и показательны для многих других субъектов РФ".























Борис Олейник