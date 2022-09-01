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До 50 тысяч рублей на проект получат победители студенческого форума в Тюменской области

Общество, 13:36 11 сентября 2022

vk.com/studsovet72 | Фото: vk.com/studsovet72

До 50 тысяч рублей на проект могут получить победители студенческого форума в Тюменской области. Вторую волну грантового конкурса "Моя идея" для муниципальных образований юга региона проведут студсовет и "Моя территория". Главное успеть подать заявку на участие до 23 сентября.

Участники форума пройдут образовательную программу, где они совместно с экспертами проработают свои проекты и увеличат шансы на победу. Оформить заявку на участие в форуме можно через группу Студсовета в соцсетях.

Отметим, что в марте 2022 г. студенты Тюменской области организовали и приняли участие в первой волне Областного студенческого форума. Победителями и обладателями гранта стали команды пяти проектов: "Биогеоtaim", "Репродуктивное здоровье", Student's cosplay fest, Co-creations, "Science tour в Сибири", сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

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# грант , конкурс , студенты

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