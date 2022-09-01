  • 11 сентября 202211.09.2022воскресенье
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

15 депутатов изберут в думу Ишимского района 11 сентября

Общество, 13:40 11 сентября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Далее в сюжете Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения

15 депутатов изберут в думу Ишимского района жители в единый день голосования 11 сентября. За кандидатов в депутаты могут проголосовать 22 тыс. 759 избирателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вместе с тем, в Ишиме 5 тыс. 75 горожан примут участие в дополнительных выборах депутатов городской думы.

﻿

Отметим, что в единый день голосования 11 сентября проходят допвыборы депутата Тюменской областной думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Надымскому. Полностью сформируются думы в Ишимском, Вагайском районах, в Казанском и Мальковском сельских поселениях. В 14 муниципальных районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. В выборах примут участие более 185 тысяч жителей Тюменской области и Ямала. На территориях работают 206 избирательных участка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , единый день голосования , Ишимский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 11.09.2022Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения
13:40 11.09.202215 депутатов изберут в думу Ишимского района 11 сентября
13:36 11.09.2022До 50 тысяч рублей на проект получат победители студенческого форума в Тюменской области
13:03 11.09.2022На 139 избирательных участках юга Тюменской области дежурят 168 сотрудников МЧС