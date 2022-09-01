15 депутатов изберут в думу Ишимского района 11 сентября

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Далее в сюжете Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения

15 депутатов изберут в думу Ишимского района жители в единый день голосования 11 сентября. За кандидатов в депутаты могут проголосовать 22 тыс. 759 избирателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вместе с тем, в Ишиме 5 тыс. 75 горожан примут участие в дополнительных выборах депутатов городской думы.

Отметим, что в единый день голосования 11 сентября проходят допвыборы депутата Тюменской областной думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Надымскому. Полностью сформируются думы в Ишимском, Вагайском районах, в Казанском и Мальковском сельских поселениях. В 14 муниципальных районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. В выборах примут участие более 185 тысяч жителей Тюменской области и Ямала. На территориях работают 206 избирательных участка.