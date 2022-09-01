В селе Гагарино жители выбирают депутатов думы Ишимского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В селе Гагарино жители выбирают депутатов думы Ишимского района. Сельчане оставили домашние хлопоты и пришли на избирательный участок.

"Погода хорошая и люди потихоньку идут. Считаю, что для нашего села явка хорошая", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №1006 Елена Барышникова.

Жительница Гагарино Наталья Рагозина каждый раз принимает участие в выборах. "Считаю, что важно ходит на выборы. Это долг каждого гражданина. Ведь от нашего выбора зависит кто будет депутатом и как мы будем жить дальше".

Участки для голосования будут открыты до 20 часов. Особое внимание уделено противокоронавирусным мерам профилактики. Так,на входе в избирательные участки производятся термометрия и обработка рук.