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Более 4 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Тюменской области

Общество, 09:51 11 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Тюменской области по данным на 11 сентября. Это чуть более 6,26 % от общего числа избирателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина в регионе проходят 42 избирательные кампании. В единый день голосования открыты 206 избирательных участков, в том числе: 139 - на юге Тюменской области, 65 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 2 - на Ямбургском месторождении.

Напомним, что 11 сентября жители региона участвуют в допвыборах депутата Тюменской областной думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Надымскому.

Полностью формируются думы в Ишимском, Вагайском районах, в Казанском и Мальковском сельских поселениях.

В 14 муниципальных районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

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# единый день голосования , Игорь Халин

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