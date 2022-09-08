Безопасности избирательных участков на выборах 11 сентября уделят особое внимание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросам безопасности на избирательных участках должно уделяться особое внимание. Об этом заявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин на совещании с руководителями территориальных избиркомов по подготовке к выборам в единый день голосования 11 сентября.

"Я подробно рассказал коллегам о задачах избирательных комиссий по обеспечению готовности к единому дню голосования. Попросил еще раз обратить внимание на рекомендации для избирательных комиссий при поступлении информации о заложенном взрывном устройстве и на вопросы сохранности бюллетеней", - написал Игорь Халин в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев выступил с докладом об особенностях организации голосования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Представители территориальных избирательных комиссий Ишима, Тобольска, Тюменского и Казанского районов сообщили о ходе подготовки к выборам на территории своих муниципальных образований.

Отдельное внимание участники совещания уделили звучанию гимна Российской Федерации при открытии избирательных участков 11 сентября.

Напомним, в единый день голосования жители региона выберут депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) и депутатов представительной власти муниципалитетов и сельских поселений.