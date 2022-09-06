В единый день голосования в Тюменской области пройдут довыборы в облдуму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) пройдут в единый день голосования 11 сентября.

На мандат, по данным облизбиркома, претендует пять кандидатов. Это - Алибек Джабуев, представляющий КПРФ, Дмитрий Плотников ("Единая Россия"), Дмитрий Петров ("Справедливая Россия-За правду"), Любовь Поздеева (ЛДПР) и Павел Булатов (партия "Новые Люди").

Мандат стал вакантным после смерти прежнего депутата этого округа Михаила Пацевича, который трагически погиб в марте 2022 года.

Кроме того, в Тюменской области пройдет еще 41 избирательная кампания депутатов разного уровня.

Жители Вагайского и Ишимского муниципальных районов изберут депутатов своих органов представительной власти. В Казанском сельском поселении (Казанский район) и в Мальковском муниципальном образовании (Тюменский район) выберут депутатов сельских дум.

Еще в 17 муниципальных районах пройдут дополнительные выборы депутатов разного уровня.

Борис Олейник