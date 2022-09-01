До единого дня голосования в Тюменской области осталось меньше суток

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 906 жителей региона досрочно проголосовали по данным на 10 часов 10 сентября. Это 5,88 % избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"В Тюменской области откроют свои двери 139 избирательных участков. Все помещения готовы к процедуре голосования. Приглашаю всех выразить свою политическую волю. Сегодня, до конца дня, можно проголосовать досрочно. Нужно подойти на свой избирательный участок, написать заявление, имея при себе паспорт. Досрочное голосование идет с 31 августа", - сообщил глава облизбиркома.

Для участия в досрочном голосовании нужна уважительная причина. Телефон горячей линии ТИК - 8 (3452) 426772.

Евгений Бабенко