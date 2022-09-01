В Тюменской области открылись 206 избирательных участков в единый день голосования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области открылись 206 избирательных участков в единый день голосования. 139 участков на территории Тюменской области, 65 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 2 - на Ямбургском месторождении. В регионе проходят 42 избирательные кампании, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Реализован полный комплекс антиковидных мероприятий. Все организаторы выборов сделали и сделают все, чтобы голосование на участках было безопасным. На текущий момент уже более четыре тысяч или 6,26 процента избирателей проголосовали досрочно", -подчеркнул председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Напомним, что в единый день голосования 11 сентября проходят допвыборы депутата Тюменской областной думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Надымскому.

Полностью формируются думы в Ишимском, Вагайском районах, в Казанском и Мальковском сельских поселениях.

В 14 муниципальных районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.