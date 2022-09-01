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В Тюменской области идут допвыборы в представительные органы 14 районов

Общество, 11:48 11 сентября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

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В Тюменской области идут допвыборы в представительные органы 14 районов. Супруги Сергей и Лидия Петровы голосуют на избирательном участке № 1220 в поселке Новоселезнево Казанского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Семейная пара не пропускает ни одних выборов. Сегодня они пришли с особым настроением - выбирают кандидатов в думу Казанского сельского поселения.

"Мы знаем всех кандидатов. Это по-настоящему неравнодушные к своему селу люди. Надеемся, что с приходом их в состав Думы, наше село, станет ещё красивее и современнее" - сказал глава семьи Сергей Петров.

Напомним, в единый день голосования в регионе полностью будут сформированы думы Ишимского и Вагайского районов, Казанского сельского поселения. Там распределят по 15 депутатских мандатов. Выборы идут и в Мальковском сельском поселении Тюменского района, жители которого изберут 10 депутатов.

В Уватском районе пройдут довыборы по избирательному округу №7. В Ишиме выберут депутатов по одномандатным избирательным округам №11 и №16, в Тобольске - по округам №12 и №23. Кроме того, будут сформированы 34 думы на уровне сельских поселений в 14 муниципальных районах.

Также состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу (Надымскому).

В Тюменской области утром открылись все 206 избирательных участков: 139 на юге региона, 65 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 2 - на Ямбургском месторождении. Досрочно проголосовали более 4 тыс. избирателей, что составляет 6,26 % от общего числа.

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# выборы , единый день голосования

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