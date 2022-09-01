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Более 400 наблюдателей отслеживают ход выборов на избирательных участках Тюменской области

Общество, 12:55 11 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 400 общественных наблюдателей задействованы на выборах в Тюменской области в единый день голосования 11 сентября. Большинство из них имеют опыт в выборных кампаниях, являются членами общественных пплат муниципальных образований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Есть, так называемый золотой стандарт наблюдения или чек-лист, что проверяют общественные наблюдатели, как перед открытием участков, так и во время голосования. Уже не первую кампанию работаем в условиях санитарно-эпидемиологического режима, поэтому наши наблюдатели в том числе контролируют, как соблюдаются необходимые требования", - рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев.

По его словам между региональной Общественной палатой и территориальной избирательной комиссией подписано соглашение, в рамках которого идет оперативное решение возникающих вопросов. На текущий момент жалоб не поступило, подчеркнул Артур Юрьев.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# выборы , единый день голосования , наблюдатели

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