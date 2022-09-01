На 139 избирательных участках юга Тюменской области дежурят 168 сотрудников МЧС

| Фото: регионального управления МЧС России | Фото: регионального управления МЧС России

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На 139 избирательных участках юга Тюменской области дежурят 168 сотрудников регионального управления МЧС России. Дежурства организованы для обеспечения пожарной безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне единого дня голосования специалисты обследовали все избирательные участки, после чего помещения привели в соответствие установленным требованиям пожарной безопасности. В целом проведено 967 противопожарных инструктажей.

В патрулировании и дежурстве на избирательных участках задействовано 168 должностных лиц и 29 единиц техники областного МЧС.