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На 139 избирательных участках юга Тюменской области дежурят 168 сотрудников МЧС

Общество, 13:03 11 сентября 2022

регионального управления МЧС России | Фото: регионального управления МЧС России

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На 139 избирательных участках юга Тюменской области дежурят 168 сотрудников регионального управления МЧС России. Дежурства организованы для обеспечения пожарной безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне единого дня голосования специалисты обследовали все избирательные участки, после чего помещения привели в соответствие установленным требованиям пожарной безопасности. В целом проведено 967 противопожарных инструктажей.

В патрулировании и дежурстве на избирательных участках задействовано 168 должностных лиц и 29 единиц техники областного МЧС.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , единый день голосования

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