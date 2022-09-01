Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения
| Фото: информационного центра правительства Тюменской области
Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Мы голосуем за то, чтобы наше село с каждым годом становилось краше! Все кандидаты - местные жители. Они как никто другой знают проблемы сельчан, поэтому будут стараться помогать в решении житейских вопросов", - считают супруги Неприпасенко.
Евгений и Лилия учились в одной школе, сейчас воспитывают троих сыновей - Ваню, Сашу и Андрея.
Напомним, что в Тюменской области проходит единый день голосования.