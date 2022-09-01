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Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения

Общество, 14:24 11 сентября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Многодетные семьи участвуют в выборе депутатов думы Казанского сельского поселения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы голосуем за то, чтобы наше село с каждым годом становилось краше! Все кандидаты - местные жители. Они как никто другой знают проблемы сельчан, поэтому будут стараться помогать в решении житейских вопросов", - считают супруги Неприпасенко.

Евгений и Лилия учились в одной школе, сейчас воспитывают троих сыновей - Ваню, Сашу и Андрея.

Напомним, что в Тюменской области проходит единый день голосования.

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# выборы , Казанский район

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