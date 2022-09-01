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В Ялуторовском районе идут допвыборы депутатов сельских дум

Общество, 16:15 11 сентября 2022

Дополнительные выборы депутатов дум сельских поселений проходят в Ялуторовском районе.

"В восемь утра мы открыли участок. Прозвучал гимн, как положено. Пришли первые избиратели. Мы думаем, что к вечеру избиратели активизируются", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2616 Ольга Дудина.

Отметим, что в селе Коктюль в списках избирателей 70 человек. Жители двух улиц, которые относятся к одномандатному избирательному округу №5, выбирали из трёх кандидатов. В Хохлово - по спискам 128 избирателей. На один мандат претендуют четыре кандидата.

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