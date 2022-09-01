Явка на выборах в Тюменской области составила 21,52 процента к 14:00 11 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка на выборах в Тюменской области составила 21,52 процента к 14:00 11 сентября. В целом к этому времени на избирательных участках проголосовали 39 тысяч 314 избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Уважаемые избиратели! Минула середина дня голосования. Голосование идет в достаточно спокойной обстановке, без чрезвычайных происшествий. Я еще раз приглашаю тех, кто желает воспользоваться своим конституционным правом, принять участие в голосовании, принять участие в выборах в Тюменской области", - подчеркнул Игорь Халин.

По его словам, на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу "Надымскому" проголосовали 17 тыс. 460 человек, что составляет 26,37% от общего числа избирателей.

На выборах депутатов думы Вагайского муниципального района проголосовало 4 тыс. 287 человек - более 28%, на выборах депутатов думы Ишимского муниципального района – 8 тыс. 509 - более 37%.

По основным выборам в Казанском сельском поселении и Мальково проценты составляют соответственно 12,08% и 10,68%.

На дополнительных выборах депутатов думы города Ишима - 16,77%, в городе Тобольске - 20,39%, в Уватском районе – 11,61%.

На дополнительных выборах в сельских поселениях - явка составила 27,47%.

Напомним, что избирательные участки открыты до 20 часов местного времени.