На 10 депутатских мест в сельской думе Мальково претендуют 30 кандидатов

| Фото: информационного центра Тюменской области | Фото: информационного центра Тюменской области

Далее в сюжете Более 28% избирателей проголосовали в Тюменской области на 16:00

На 10 депутатских мест в сельской думе Мальково претендуют 30 кандидатов. самому молодому из них 20 лет, возрастному - 65, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Червишевском муниципальном образовании проходят дополнительные выборы депутата четвертому одномандатному избирательному округу. На один депутатский мандат претендуют 3 кандидата.

Напомним, что 42 избирательные кампании проходят в единых день голосования в Тюменской области. Избирательные участки работают до 20 часов местного времени.