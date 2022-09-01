На 10 депутатских мест в сельской думе Мальково претендуют 30 кандидатов
| Фото: информационного центра Тюменской области
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На 10 депутатских мест в сельской думе Мальково претендуют 30 кандидатов. самому молодому из них 20 лет, возрастному - 65, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В Червишевском муниципальном образовании проходят дополнительные выборы депутата четвертому одномандатному избирательному округу. На один депутатский мандат претендуют 3 кандидата.
Напомним, что 42 избирательные кампании проходят в единых день голосования в Тюменской области. Избирательные участки работают до 20 часов местного времени.