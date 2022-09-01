Более 28% избирателей проголосовали в Тюменской области на 16:00

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка на выборах в Тюменской области составила 28,18 % по данным на 16 часов 11 сентября. Всего на выборах проголосовало 51 489 избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На выборах депутатов думы Вагайского муниципального района проголосовало 6 тыс. 209 человек - более 40%, думы Ишимского района – 10 тыс. 550, что более 46%.

По основным выборам в Казанском сельском поселении и Мальково,проценты составляют соответственно -15,30% и 14,16%.

На дополнительных выборах депутатов думы города Ишима - 21,73%, в Тобольске - 12,97%, Уватском районе – 38,72%.

На дополнительных выборах в сельских поселениях - 34,33%.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области призвал жителей региона воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании.

Избирательные участки в единый день голосования работают до 20 часов местного времени.