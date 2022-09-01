На дому проголосовала ветеран труда из Новоселезнево

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

На дому проголосовала ветеран труда Надежда Петровна Панасюк из п. Новоселезнево Казанского района. К пожилой женщине приехали члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.

"Пока было здоровье, я всегда сама ходила на избирательный участок. Теперь возраст дает о себе знать, но оставаться в стороне от важных событий не хочется, поэтому и попросила чтобы ко мне приехали на дом", - рассказала Надежда Петровна.

Единый день голосования в Тюменской области продолжается. По данным на 16 часов, явка в регионе составила 28,28%. Избирательные участки работают до 20 час.