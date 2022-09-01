Небольшие сувениры вручены впервые голосующим жителям Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

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Небольшие сувениры вручены на избирательных участках впервые проголосовавшим жителям Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Так, в избирательном участке № 507 третьего одномандатного избирательного округа в с. Вагай молодым избирателям вручили памятный диплом, блокнот и ручку с символикой единого дня голосования.

Напомним, в единый день голосования избирательные участки Тюменской области работали до 20 часов местного времени.