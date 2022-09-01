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Более 63 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Тюменской области

Общество, 22:45 11 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

63 тысячи 392 избирателя проголосовали на выборах в Тюменской области. Явка составила 34,69%, сообщает предварительные данные единого дня голосования председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу Надымскому проголосовали 33 тыс. 673 человека (28,90%).

На выборах думы Вагайского района проголосовали 8 тыс. 180 человек - явка составила 53,66%, на выборах думы Ишимского района – 14 тыс. 732 человека - 64,73%.

На дополнительных выборах в Ишимскую городскую думу проголосовали 24,85% избирателей, Тобольскую городскую думу – 14,86%, думу Уватского района – 44,56%.

Кроме того, в единый день голосования 11 сентября прошли 34 избирательных кампании по выборам депутатов представительных органов власти сельских поселений. Наибольшую активность проявили жители Армизонского, Сладковского и Ярковского районов – явка составила 70% и выше.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# выборы

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