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Явка на довыборах в Тюменской области составила 30,13 процента

Политика, 12:09 12 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу Надымскому составила 30,13 %, это 35 тыс. 97 избирателей, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

Он отметил, что выборы признаны состоявшимися.

На дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) победил Дмитрий Плотников, представляющий "Единую Россию", за него проголосовали 18 тыс. 43 избирателя, это 51, 49 %.

Мандат стал вакантным после смерти прежнего депутата этого округа Михаила Пацевича, который трагически погиб в марте 2022 года.

Кроме того, в Тюменской области прошли еще 41 избирательная кампания депутатов разного уровня.

Инна Пахомова

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# выборы , Игорь Халин

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