4 089 обращений приняли специалисты ЦУР Тюменской области в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 0089 обращений приняли специалисты Центра управления регионом Тюменской области в августе. Из них две тыс. 136 сообщений поступили через социальные сети и одна тыс. 953 вопроса на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".

В социальных сетях тюменцы чаще интересовались благоустройством – 421 сообщение, темой дорог - 397, вопросами ЖКХ – 267 , образования – 150 и здравоохранения - 138. Жители региона предлагали благоустроить общественные пространства, сообщали о неисправном освещении и подтоплении на дорогах, а также о некачественном содержании многоквартирных домов. Перед Днем знаний тюменцы задавали вопросы о состоянии и подготовке школ и детских садов к учебному году. Жители региона также консультировались о том, как как записаться к врачам и узким специалистам.

Больше всего обращений поступило в ЦУР через ВКонтакте – на эту соцсеть приходится 92,3 % всех вопросов. Тогда как на "Одноклассники" - 5,4% и Telegram - 2,3%.

Среднее время ответа от ведомств в августе составило 1 час 54 минуты. Напомним, жители Тюменской области могут оставить вопрос или сообщение в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в официальной группе ЦУР в ВК.