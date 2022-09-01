Каждый третий житель Тюменской области получает почтовые отправления без извещения и паспорта

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Простую электронную подпись для упрощённого получения почтовых отправлений оформили 43 тыс. 660 новых пользователей в Тюменской области в 2022 году. Сейчас услугой пользуются порядка 604 тыс. человек - каждый третий житель региона. За полтора года этот показатель вырос на 22,4 %.

Ежемесячно к сервису подключаются подключают 5,5 тыс. тюменцев. Сотрудники почтовых отделений при помощи этого сервиса выдают клиентам 91% регистрируемых почтовых отправлений.

"Простая электронная подпись - один из самых востребованных цифровых сервисов, который сокращает время обслуживания клиентов. Количество пользователей услуги постоянно растёт: тюменцы стали чаще покупать товары в интернет-магазинах и хотят получать свои посылки быстро", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Оформить ПЭП можно на сайте Почты России, в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. Регистрация занимает несколько минут. В заявке нужно указать паспортные данные и номер мобильного телефона. После прохождения регистрации клиенту для получения отправления достаточно будет назвать оператору номер телефона. На этот номер при получении письма или посылки придёт код подтверждения, по которому сотрудник выдаст отправление.