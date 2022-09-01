Тюменцы от семи лет могут стать асами шашечного искусства

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Тюменцев от семи лет приглашают на занятия в Оборонно-спортивный экспедиционный центр, работающий на базе Дворца творчества и спорта "Пионер". Здесь занимаются военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, сообщают организаторы.

В центре можно освоить "Шашечное искусство". Стать настоящим асом поможет тренер с большим стажем. Во время обучения дети научатся в несколько ходов "теснить соперника", продумывать сложные цепочки прохода в дамки. Осваивать мастерство передвижения черно-белых фигур по доске можно уже с 7 лет.

В объединении "Прикладной и специальной подготовки" занимаются прикладным спортом. Программа включает комплексную физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую и военно-патриотическую направленность и рассчитана на ребят до 25 лет.

Объединение "Будущий спасатель" помогает заложить основательную физическую базу. В рамках программы реализуется учебный модуль "Школа безопасности", цель – освоение азов спасательного дела, популяризация профессий "Пожарный" и "Спасатель". На занятия приглашают юношей и девушек от 13 до 35 лет.

Занятия бесплатные. Их проводят по адресам: проезд Геологоразведчиков, 6а (Центр науки, экологии и техники) и ул. Луначарского, 12 (Легкоатлетический манеж). Получить подробную информацию можно по телефону: 68-85-76 (доб. 81).

Заявки на зачисление детей и подростков до 18 лет подаются на едином информационном портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". Желающие обучаться в Оборонно-спортивном экспедиционном центре старше 18 лет могут записаться по адресу: проезд Геологоразведчиков, 6а.