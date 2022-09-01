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Тюменские санатории - первые в УФО по популярности туристического кешбэка

Общество, 13:04 12 сентября 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В топ-10 популярности осеннего туристического кешбэка вошли санатории Тюменской области, заняв первое место по УФО в 2022 году, сообщает портал Санатории-России.рф.

Отметим, что продажи туров с кешбэком прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября.

Средняя стоимость составила 5 тыс. 620 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а длительность проживания по всем санаториям составляет почти 11 суток.

По данным портала, в топ-10 по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году входят также курорты в Ставрополье, Краснодарский край, Башкортостан, Московская область и Крым.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых осенью в Ставрополье туристы заплатили в среднем 6 тыс. 120 рублей в сутки, в Краснодарском крае - 6 тыс. 550 рублей.

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# туристический кешбэк

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