Что делать в случае переохлаждения, рассказали тюменцам врачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усталость, слабость, сонливость, бледная или "гусиная" кожа являются симптомами легкой степени переохлаждения осенью. Получить гипотермию можно при +10, если длительное время находиться на улице в сырой одежде, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 2.

При переохлаждении специалисты рекомендуют зайти в тёплое помещение, сменить одежду на сухую, принять теплую ванну, укутаться в одеяло, выпить горячего чая с лимоном, чтобы обеспечить организм аскорбиновой кислотой. "Употреблять алкоголь в качестве согревающего напитка – плохая идея и привычка. Вызванное им расширение сосудов усиливает охлаждение организма и даёт дополнительную нагрузку на сердце", - рассказал руководитель экстренной службы ОКБ № 2 Антон Терёхин.

Переохлаждение понижает иммунитет, что может вызвать ОРВИ, фурункулез, ангину, суставные заболевания. В группе особого риска – люди с хроническими воспалительными заболеваниями, которые при снижении иммунитета легко переходят в острую форму.

"Но и сидеть дома не стоит: холод активизирует иммунитет. Прогулки и подвижные виды спорта стимулируют кровоснабжение и держат мышцы в тонусе. Важно одеваться по погоде. Теплые перчатки и носки, удобные шапка и шарф, непромокаемая обувь, прикрывающая бёдра куртка, свободная одежда в несколько слоёв помогут удержать тепло", - пояснил специалист.