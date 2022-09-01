Накопить, сохранить и приумножить: тюменские студенты прокачали финансовую грамотность

С началом учебного года студенты начинают более активно пользоваться различными банковскими услугами. Поэтому им важно напомнить об инструментах, которые позволяют грамотно управлять личными финансами.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов начал серию лекций по финансовой грамотности для тюменских студентов. С шестикурсниками Тюменского государственного медицинского университета он поделился своими практическими советами.

Анализируйте свои доходы и расходы. Это можно делать с помощью сервиса "Анализ финансов" в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Данные отображаются по категориям и временным периодам. Они позволяют понять, какая сумма поступила, сколько уже потрачено и на что именно были израсходованы деньги. Определив направления, на которые уходит больше всего средств, можно сократить траты и сэкономить средства.

Оптимизируйте свой бюджет. Проведя анализ расходов, определите обязательные, дополнительные, спонтанные и экстренные расходы. Спонтанные и экстренные нужно свести к минимуму. Для оптимизации бюджета надо ежемесячно откладывать 10% от дохода. Как показывает практика, на 90% своего дохода человек, не ухудшая качество жизни, способен прожить так же, как и на все 100%. Ещё одно правило – устраивать разгрузочные дни. Определите один день в неделю, когда не будет совершаться никаких покупок. После этого сразу станет ясно, что большинство "мелких" ежедневных расходов – лишние траты, даже если они приносят удовольствие.

Следите за сохранностью денег и безопасностью финансовых инструментов. Для предотвращения телефонного мошенничества запишите номер банка в телефонную книгу, например, номер Сбербанка: 900, 88005555550. Если звонок будет с другого или подменного номера, он отобразиться как неизвестный. Для покупок в интернете заведите специальную банковскую карту и переводите на неё только ту сумму, которая необходима в моменте для оплаты. Еще важно не открывать ссылки из различных рассылок, использовать на телефоне антивирус и, конечно, быть бдительными при проведении любых финансовых операций.

Инвестируйте свободные деньги. Если получилось оптимизировать бюджет, то накопленные деньги можно инвестировать, создавая капитал, который будет приносить пассивный доход. Самый удобный и безопасный способ вложить деньги – открыть вклад. По вкладам доходность гарантирована и деньги застрахованы государством до 1,4 млн рублей. Если интересует доходность выше, тогда можно инвестировать, например, в ценные бумаги. Существует широкий выбор инструментов: от низкорисковых с умеренной доходностью до высокорисковых с возможным высоким доходом. Главное — научиться грамотно обращаться с деньгами, чтобы достичь любых финансовых целей. Посмотреть курсы, послушать подкасты на тему инвестирования можно на платформе развития финансовой грамотности "СберСова".

В сентябре уроки финансовой грамотности от руководителей Сбера планируются в Тюменском государственном университете, Тюменском индустриальном университете и Тюменском государственном институте культуры.

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