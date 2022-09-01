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Яндекс закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей"

Общество, 16:34 12 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Яндекс" закрыл сделку по продаже сервисов "Дзен" и "Новости", новым владельцем стала компания VK, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

"Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

В результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.

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