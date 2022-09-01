  • 12 сентября 202212.09.2022понедельник
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские молодогвардейцы отремонтируют актовый зал краснодонской школы

Общество, 16:22 12 сентября 2022

Скриншот видео "Молодая Гвардия" | Фото: Скриншот видео "Молодая Гвардия"

Актовый зал краснодонской школы ремонтируют активисты тюменского отделения "Молодой гвардии". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За первый день был вынесен мусор из актового зала и покрашены столбы на территории школы.

Актовый зал – первая точка восстановления. Также в ЛНР откроется волонтерский центр Тюменской области. Кроме этого добровольцы займутся гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры и помощью наиболее социально уязвимым группам граждан.

Тюменская команда будет находиться в Краснодоне до конца года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , ЛНР , Молодая гвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:01 12.09.2022Найденных в подъезде тюменской многоэтажки бездомных увезли в центр "Милосердие"
17:40 12.09.2022Более половины россиян боятся заболеть COVID-19
17:29 12.09.2022В проекте "Азбука предпринимателя" с начала года приняли участие 122 тюменца
17:18 12.09.2022Более 700 кубометров мусора вывезли с улиц Тюмени за неделю