Тюменские молодогвардейцы отремонтируют актовый зал краснодонской школы

| Фото: Скриншот видео "Молодая Гвардия" | Фото: Скриншот видео "Молодая Гвардия"

Актовый зал краснодонской школы ремонтируют активисты тюменского отделения "Молодой гвардии". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За первый день был вынесен мусор из актового зала и покрашены столбы на территории школы.

Актовый зал – первая точка восстановления. Также в ЛНР откроется волонтерский центр Тюменской области. Кроме этого добровольцы займутся гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры и помощью наиболее социально уязвимым группам граждан.

Тюменская команда будет находиться в Краснодоне до конца года.