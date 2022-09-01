Отопительный сезон стартовал в девяти муниципалитетах Тюменской области

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В девяти муниципалитетах Тюменской области принято решение о старте отопительного сезона. В их числе четыре городских округа и пять районов, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В остальных муниципальных образованиях Тюменской области аналогичные решения ожидаются в течение двух недель.

Кроме того, на основании заявок, поступающих в теплоснабжающие организации, тепло запускается и в системы отопления объектов социальной сферы. По данным на 12 сентября отопление появилось в 341 социальном учреждении региона, включая 101 школу, 51 детский сад и 23 больницы.

В ведомстве отметили, что с учетом технологической особенности централизованной системы теплоснабжения крупных населенных пунктов включение в работу систем отопления будет осуществляться в соответствии с графиком, разработанным теплоснабжающей организацией.