Воспитанники тюменского "Кванториума" стали лауреатами всероссийской конференции

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Воспитанники Тюменского детского технопарка "Кванториум" Денис Тимонин и Феликс Напольский стали лауреатами IX Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели". Ребята представили свои проекты и инновационные разработки, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Денис Тимонин презентовал проект "От паровоза Черепановых до локомотива Тимонина". Он представил макеты паровозов разных эпох, свои исследования в этой области и продемонстрировал прообраз российского локомотива будущего. Денис занимается у педагога по научно-техническому моделированию Андрея Тарасова.

Воспитанник Евгении Мешагиной отделения "Промышленный дизайн" Феликс Напольский презентовал проект "Тягового протеза", созданный для людей с отсутствием кисти руки.

По словам специалиста про проектному управлению "Кванториума" Сергея Юрлова, ребята справились отлично. Свою работу над разработками они продолжают, так как всегда есть к чему стремиться.

"Денис и Феликс не останавливаются, они идут в новые направления, осваивают тонкости нанотехнологий и робототехники, получают опыт и знания. Надеемся, что впереди у ребят множество проектов и, конечно же, побед" – поделился он.