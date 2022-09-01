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Обвиняемой в убийстве мужа жительнице Тюменской области продлили арест до конца февраля

Общество, 10:37 13 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительнице Тобольского района, обвиняемой в расправе над мужем, продлили срок содержания под стражей до 28 феваря 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла 17 июня 2022 года. Согласно материалам дела, 56-летняя женщина зарубила топором мужа в ходе ссоры в частном доме на ул. Менделеева в с. Верхние Аремзяны. Тело она засыпала землей в погребе.

20 июня об исчезновении брата заявила сестра убитого. Во время осмотра дома и прилегающей территории нашли тело мужчины с рублеными ранами головы.

12 сентября состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении женщины. На нем огласили обвинительное заключение. Вину женщина признала.

Следующее судебное заседание назначено на 21 сентября.

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# суд , Тобольский район , убийство

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